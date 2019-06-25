群益期貨贏家名人堂 民眾拚升級兌換投資祕笈

2019-06-25 10:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



群益期貨（6024）「贏家名人堂」交易積點回饋活動，帶動5月期貨總交易口數業績相較4月成長32%，客戶總計單月52萬群益點數。受廣大投資人實際行動支持，5月群益期顧推出8堂精選名師課程，首波上線廠商名單《聚財網》、《財經M平方》、《微股力》，提供百大名師私藏交易策略社群平台、財經專家投資教學頻道訂閱、及全球總經數據分析圖表化觀看服務，凡群益期貨客戶皆享點數兌換優惠。

「群益贏家名人堂」不僅提升一般民眾交易戰力，另打造獨一無二「贏家升級」制度，為投資高手設計的官方榮譽認證，上線後引起市場熱烈討論，吸引各方強者前來報名挑戰。5月冠軍客戶累積最大獲利金額近700萬元，目前最高贏家等級8級，預計6月將出現首位10級金星徽章得主，將於每季贏家授證儀式表揚。資深贏家開始追逐首屆金星徽章與10萬元冠軍金戒指，群益期貨預計於第三季舉辦贏家授證儀式及分享會，鼓勵贏家向市場最高榮耀成就邁進。

群益期貨總經理李文柱表示，群益期貨致力成為金融市場先行者，不僅與時俱進推出更穩定、更快速、更人性化的下單系統，此次推出「群益贏家名人堂」則滿足投資人想持續進修需求，史無前例聯手10家財經媒體與資訊廠商課程與商品，配合各市場不同交易習性提供不同資訊，現代人工作繁忙沒時間分析經濟數據，《財經M平方》有完整全球總經圖像化分析報告，協助客戶快速掌握產業趨勢;想接觸獨門下單技巧與交易思維，可至《聚財網》、《微股力》訂閱專屬頻道學習。未來群益期貨將打造更齊全的成長環境幫助客戶累積財富，早日晉升贏家名人堂！