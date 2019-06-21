期貨商論壇／鴻海期 逢低布局

2019-06-21 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪



鴻海（2317）董事長郭台銘在4月表態參選2020總統大選，促使鴻海股價短短半個月內上漲36%，但隨著國民黨多顆太陽表態參選，使其從初選脫穎而出的可能降低後，又遇上中國撕毀協議，引發美方宣布調高關稅，衝擊中國製造的相關商品，使鴻海股價又如溜滑梯一般，回到4月起漲位置附近。

目前美中貿易戰仍然未解，不但沒有順利簽署協議，反而有升溫的趨勢，雙方取得共識似乎愈來愈困難。美國對中國提高關稅後，中國也不甘示弱、展開反擊，除了減少美國農產品進口，也傳出開始抵制美國電影，儘管川普推文表示川習會將在下周G20峰會如期舉行，但19日中國公布對美國產品祭出進一步反制，包括從美國進口的合成橡膠及乾玉米酒糟，顯示川習會將維持邊打邊談，恐怕難有新的進展，若貿易戰演變成兩敗俱傷局面，恐怕會擴大衝擊至全球經濟。

21日將是鴻海股東會，是郭台銘最後一次以董事長身分主持，新任董事長由誰出任是外界關注焦點。

鴻海股價來到歷史底部區，雖然市場對貿易戰並不樂觀，但若第3季經濟表現如市場預期悲觀，聯準會勢必降息以激勵市場，國際市場表現應不致太差，建議可以月線為支撐，逢低布局鴻海期貨。（統一期貨提供）