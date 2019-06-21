期貨商論壇／輕原油期 迎反彈

2019-06-21 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪



上周國際油價表現震盪，主要受到荷莫茲海峽油輪攻擊事件影響，然在市場擔憂能源出口疑慮之際，川普接著釋出與中方重啟貿易談盤的正面訊息，舒緩市場對貿易戰影響全球能源需求的擔憂，但國際油價易受消息面影響，走勢震盪。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，美國聯準會（Fed）會後聲明中宣布利率不變，並將調整利率將維持「耐心」的承諾，改為將適當採取行動以維持經濟成長，市場解讀今年可能將降息2碼，美元指數隨著景氣衰退的憂慮而走弱，激勵輕原油以帶量長紅棒站回中短期均線後的反彈走勢。

從籌碼面分析，11日當周美國商品期貨交易委員會大額交易人在輕原油期貨的管理基金與投機交易多頭部位再度下滑，顯示市場資金持續自風險資產撤出的趨勢尚未改變。然而，石油輸出國組織月報中顯示會員國5月產量低於前月達23.6萬桶，減產力道有所增加。另方面，據美國能源資料協會數據顯示，雖然美國煉油設備產能利用率續增至93.9%的新高，但原油產量較上周再度下滑100萬油庫存減少310萬桶，為輕原油價格反彈的主要因素。

吳佩奇指出，即便供給面與貿易戰出現和緩的契機，有利於油價表現，然而市場對Fed可能降息的預期仍隱含經濟走緩的風險。（國泰期貨提供）