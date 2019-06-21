台指期 外資加碼多單

2019-06-21 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



台股昨（20）日呈現區間震盪格局，盤中一路平盤上下游走，終場以小漲9點做收，成交量較前日縮減。法人指出，美國聯準會利率決議符合預期，降息機率明顯提高下，目前新台幣呈現連續走升，熱錢再度湧入支撐買盤，預期短線台股震盪偏多不變。

價差方面，台指期為逆價差194.01點，電子期逆價差8.87點，金融期為逆價差24.02點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加68口至15,864口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2,483口至53,598口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,628口至9,926口。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,200點，全月未平倉量put/call ratio值由1.27降至1.17。VIX指數持續走低，下降0.43至13.44，整體籌碼面為中性偏多，不過，可以發現自營商在選擇權部位開始略為偏空操作，而外資的選擇權偏多部位略為減輕，後續可留意該現象是否延續。

群益期貨認為，昨日外資現貨買超、期貨淨多單續增，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主要布局，7月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為4,000餘口，買權OI增量雖為較多，但卻明顯在萬一履約價作集中布局。周選擇權方面，買權賣權OI增量相當，目前多空呈現拉鋸。

整體而言，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性不變，月、周選擇權中性格局，整體籌碼面中性偏多；技術面在量能明顯放大回升，以及各均線往上多頭糾結下，台股將挑戰4月底前高壓力，短線仍以震盪偏多看待。

期貨商表示，台指期昨日波動趨緩，日線高低差僅有47點，在前一日大漲後買盤呈現觀望；在美中關係緊張局勢稍淡化下，日前跌深的電子族群可望支撐行情，但短線訊息面對行情影響仍高，可考量搭配選擇權降低曝險。