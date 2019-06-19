最牛一輪／矽創績優 永豐8B叫好

2019-06-19 06:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力



矽創（8016）受惠於客戶積極拉貨，營收屢創新高，雖然矽創主要市場以中國為主，但華為所占比重不高，對其影響不大，在產品進入旺季的情況下，法人預估第3季營收可望挑戰歷史新高。

看好矽創股價後市表現的投資人，可留意矽創永豐8B購02（041258）目前處價內1.9%，有效槓桿倍數大，剩餘操作天期還有161天。