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台指期平盤震盪 短線區間整理

2019-06-18 11:56經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

台指期近月今（18）日走高後壓回，高低點差距約50點，受到電子期走弱影響，走勢出現平盤附近震盪。法人指出，短線台指期可能呈現區間整理，後續關注本周美國和日本等央行決議、G20峰會和美國對於加徵關稅的聽證會。

昨（17）日美股收漲，不過費城半導體指數卻震盪收黑，費半指數下跌8.69點，或0.64%，收在1,347.86點，使今日電子期表現呈壓；其中，在三王部分，台積電、大立光期貨盤中以小漲幅約0.2%的上漲表現，不過，鴻海期結束連4日紅K，盤中下挫超過1%，打壓行情較重。

此外，今日包含技嘉、微星等受到臉書發表數位貨幣影響，比特幣再度受報激勵，推升挖礦概念股走勢，期價開高走揚；其餘包含原相、京元電子，穩懋皆呈現上漲；另外，欣興盤中跌逾2%，跌勢較重。

在金融期方面，雙雄富邦金、國泰金盤中小漲，永豐金上漲逾1%，其餘多呈現下跌情況；至於在非金電期，盤中聚陽上漲超過2%、台泥也走揚超過1%，其餘包含台塑、中石化、亞泥、儒鴻等表現在平盤上震盪。

期貨商認為，電子類股表現疲軟，而金融和傳產類股也未有買氣支撐，使今日期指難有向上發展空間，短線台指期可能呈現區間整理。後續持續觀望本周美國和日本等央行決議、G20峰會和美國對於加徵關稅的聽證會。

台指期G20峰會
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