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凱基慈善基金會助偏鄉 讓近2千名弱勢學童吃飽上學

2019-06-18 11:28經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

有鑑於「一日之計在於晨」，凱基證券贊助的凱基慈善基金會從2015年開始展開「愛，從早開始」營養早餐計畫，針對臺東、嘉義等地的弱勢學生提供營養早餐補助，讓家庭有困難、父母疏於照顧的學童能夠吃飽上學去，五年來共協助27所國小，近2,000名弱勢學童。

凱基慈善基金會長期協助弱勢學生就學與生活，從課桌到餐桌，補助弱勢學生安心留在學校成長茁壯。每一個受補助的學童家庭都有辛苦的經濟環境，使得正值成長階段的學童無法飽足，進而影響上課時的學習力。學校老師表示，學生們沒吃早餐導致上課精神不濟學習狀況差，由於凱基慈善基金會的幫忙，讓貧困的學生們能在無憂的環境中學習，對學生來說是一份偌大的幫助，也讓學生感受到社會的溫暖。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，看到學童們開心地吃早餐，吃完後上課更有精神，學習更有效率，是基金會最高興的事！曾錦隆提到一位受補助的小朋友所寫的作文，讓他深覺社會的關懷對孩童有多重要，小朋友父親今年因病去世，他和祖父相依為命；他作文寫道：「平時祖父一早就要去山上工作，無法為我準備早飯，還好學校每天都幫我們準備多樣且營養的早餐；除了讓我不會在上課時肚子咕嚕咕嚕叫外，也讓我能充滿體力且精神奕奕的上課。等我以後長大，有能力時我一定會像善心的叔叔阿姨一樣幫助有需要的人。」

今年凱基慈善基金會已補助台東縣11所學校弱勢學童營養早餐，期望學童都能安心上課，厚植自身能力，將來成為社會棟樑。

凱基慈善基金會協助偏鄉弱勢學童營養早餐，受補助的台東豐田國小棒球隊到台北比賽，基...
凱基慈善基金會協助偏鄉弱勢學童營養早餐，受補助的台東豐田國小棒球隊到台北比賽，基金會執行長曾錦隆（左三）到場幫小朋友加油打氣。（凱基慈善基金會/提供）
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