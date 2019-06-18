空方仍略勝一籌 美律早盤紅翻黑

2019-06-18 09:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



美律（2439）今日開出紅盤後，小幅震盪，早盤小漲0.8%、成交量近千張，只是，空方仍然略勝一籌，使得日K浮現一根帶有上影線的短黑K棒，順利站穩5日均線。

法人指出，美律第二季主要成長動能為娛樂耳機，娛樂耳機單季營收有望季增三成，然而，揚聲器產品營收則可能較上一季下滑；綜觀整體營運，法人看好美律第二季營收、毛利可望較首季成長。

受惠於長期耕耘，美律去年營收再造佳績，今年全球政經情勢不穩定，因應景氣波動，美律以「跨界整合、南向布局、航向藍海」作為經營方針，持續提升整合效益、推展東南亞布局。