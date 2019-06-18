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買盤支撐 佳世達早盤價揚

2019-06-18 09:45經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

佳世達（2352）近期股價呈現升溫之勢，吸引法人挹注，自營商積極作多，截至昨天，連買16個交易日；外資則在連四買後，昨轉買為賣；三大法人持股比例24.47%，維持在24%之上。佳世達今日受惠買盤積極進場，帶動股價上漲，盤中最高一度漲至20.3元，股價在平盤上方遊走。

佳世達本周五將舉行股東常會，佳世達今年維持優化現有事業等四大策略主軸。佳世達針對營運的近期計畫，顯示器事業將朝大尺寸、高階、高單價產品發展，增加出貨比重；投影機部分致力提高市占；醫療部分，將提高特需醫療比例。

佳世達顯示器
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