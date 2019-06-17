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高雄欣欣市場的庶民精神 將毀於庶民市長手中？

民調／「蔡柯韓」柯文哲最強 「蔡郭柯」郭台銘領先

比特幣站上9300美元大關 概念股雄風再起

2019-06-17 11:08經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

中美貿易戰不確定性升高，加上臉書本週有望推出旗下數位貨幣，雙重因素帶動比特幣雄風再起，昨（16）日下午攀升至9,300多美元，帶動台灣相關「挖礦」概念股今（17）日走揚，中小型板卡廠撼訊（6150）、映泰（2399）、麗臺（2465）等全線上揚。

中美貿易戰持續僵持不下，拖累上週美股三大指數全面下挫，導致市場避險情緒升溫，不僅帶動金價走揚，也進一步推升加密貨幣行情。

此外，社交巨頭臉書（Facebook）外傳最快今日就會發布數位貨幣，進一步推升投資人對加密貨幣的興趣，在資金避險需求加上臉書推出數位貨幣利多下，帶動比特幣重返9千美元大關，其他加密貨幣萊特幣、以太幣等也跟著上揚。

根據加密貨幣網站CoinDesk 報價，比特幣昨日自8千多美元急速飆升，到下午已站上高點9,326.09美元，為13個月新高，順利重返9千美元大關，今日早上則在9,200至9,100美元區間震盪。

受到比特幣激勵，帶動台灣「挖礦」概念股今日全線走揚，尤以中小型板卡廠撼訊、映泰、麗臺漲幅最為凌厲，盤中分別上漲4%、3%、2%，一線大廠微星（2377）、技嘉（2376）則小幅上漲。

比特幣自今年初3千多美元價位，到3月底開始起漲，在站上5千多美元後，5月幣值開始急速飆漲，自今年以來漲幅已經超過100%，也升高市場樂觀情緒。

不過，從板卡廠角度，對這波加密貨幣急速飆升是「戒慎恐懼」。板卡廠在2017下半年至2018年第一季加密貨幣勁揚時，受惠「挖礦」用顯卡供不應求，帶動獲利飆升。但隨著情勢反轉，市場需求急凍，也讓顯卡廠下半年庫存升高，積極去化的結果就是獲利下滑，直到今年第一季才回到正常水準。

微星總經理江勝昌證實，近期的確有礦主來訊問，認為二手礦卡有需求回來很好，可以幫助業界消化庫存，但微星不會再碰機會財，礦卡基本上已經清光，因為看不到明顯需求，且市場上價格很亂，坦言「很難賺錢」。

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