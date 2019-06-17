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JDI案破局！ TPK公告退出JDI投資案

2019-06-17 09:41經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

TPK-KY宸鴻（3673）今天清晨公告，確定退出JDI投資案，TPK-KY今早在公告中表示，「原108年04月12日公告，本公司與Suwa Investment Holdings LLC(下稱Suwa)簽訂意向書，由於諸多情況之改變，本公司決定退出Suwa對Japan Display Inc. 之私募增資案，故終止該意向書」。

早在上周五，日本面板大廠JDI就已經對外透露，並未收到TPK-KY、富邦蔡家私人公司、大陸嘉實集團決定注資的通知，周末時間，更已有消息傳出，已有一家台灣企業決定退出援助JDI的行列，就在市場紛紛猜測究竟是哪一家企業決定退出投資行列的時刻，TPK-KY決定在第一時間宣布退出投資。

TPK-KY是在今年4月時正式對外宣布與Suwa Investment Holdings LLC簽訂意向書，宸鴻、富邦和嘉實預計透過Suwa Investment Holdings對JDI投資600億日圓，其中420億日圓用於認購JDI普通股，180億日圓用於JDI可轉換公司債；另外，未來Suwa也能根據JDI營運需求加碼認購200億日圓JDI可轉換公司債。

在簽訂意向書之後，各家團隊開始深度了解JDI的財務情況，然而，一個月前，市場即已有傳聞這次合作意向恐有破局危機，TPK-KY 5月份舉行股東會的時候，TPK-KY董事長江朝瑞則是對外表示，會盡快與JDI進行合作討論，希望今年能夠獲得確定答案，沒想到，僅僅一個月的時間，這項合作案即已走向破局。

截至6月14日，JDI仍未收到注資投資，日媒朝日新聞旋即披露，JDI事業惡化程度比外界預期來得遭，這也使得投資人和JDI並未就協議詳細條件達成共識。

不過，就在TPK-KY確定退出這項投資計畫之後，JDI也開始著手準備其他計畫，市場人士透露，JDI可能會轉向與全球基金、中國一家面板製造商協商合作。

JDI將於本周二舉行股東會，是否會在股東上公布新合作對象，又或者對未來是否有心規劃，都將是JDI今年度股東會中，最受關注的話題。

TPK-KY今天宣布退出這項投資之後，開盤完全不甩大盤走弱，早盤大漲2%，成交量也迅速放大到2,800張之上，只是，空方大軍仍然虎視眈眈，使得TPK-KY日K浮現一根帶有上影線的短紅K棒，日K連二紅，仍順利站穩短期均線。

TPK股東會
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