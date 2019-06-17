林昌興：A股槓桿後市俏 原油反向有一套

2019-06-17 09:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



▇期貨分析師 林昌興

上周在陸股大型股展開反彈的關鍵下，加上到月底之前G20談判的空窗期，讓市場在ETF上獨厚A50相關標的，商品方面波動最大的原油，在還沒走出低檔盤旋破底的形態下法人仍是持續減碼 。

一 、A股相關ETF

雖然上周上証指數漲幅不大，但北上資金流入全部都是買大型藍籌股為主，6月11日帶量大長紅讓A50的權重股多頭表態，雖然沒有連續突破但是低檔也守住回到區間，外資上周買超最多的前兩名就是元大滬深300正2 （00637L）與富邦上証正2（00633L），這兩個帶兩倍槓桿的ETF基本上都是以A50期貨為主要投資標的，在G20中美貿易談判下定論之前，目前看到外資對後市看好的加碼布局偏多操作為主。

二、VIX美股波動

上周賣超第一名果然是富邦VIX，不但是賣超而且外資連續大幅賣超兩周，融資卻大幅增加把籌碼當存股買入，這一來一往就表示外資法人短線看美股下殺後的反彈可能已經走出最壞的狀況，而一般投資人在外資下車求去時，卻還想著長線存股VIX翻倍的夢想；切記VIX ETF是短期對波動率預期投資標的，只要長抱又美股沒有大跌，那麼轉倉之下，會因為VIX期貨轉倉的關係有折價的情況出現，不可不慎。

三、原油震盪

上周外資難得買超反向原油商品，也代表了對後續原油看法仍然保守，因此，短線仍然希望投資朋友不要隨便摸底，因為常常看到只要原油正2價格下跌，融資就大幅上升，這些籌碼看來都不是聰明的賺錢方向，加上OPEC後續對原油的預估不是那麼好，因此，先看原油測試50元關卡回檔，真正打出底部反彈，才能兩倍做多進場為宜。