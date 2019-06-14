北上資金力挺 A股周線可望撐紅

2019-06-14 08:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



本周以來，陸股在6月10、11日兩天，連續拉出兩根長紅棒，使指數脫離將近一個多月以來的平台整理區，下半周雖追價力道減緩，但北上資金仍持續流入下，A股各指數周線皆為持紅盤。

本周至昨（13）日，上綜指數累升2.93%，代表大型藍籌的A50指數，則合計上漲約3.21%，A50指數力守13,000點大關。

6月以來至昨日，北上資金已連續八個交易日呈現淨買入，總金額合計達人民幣271.37億元，結束4、5月北上資金持續賣出的態勢，顯示外資重新歸隊，頗有卡位6月24日起正式「A股入富」的意味。

再加上日前中國官方擬放寬保險資金投資中國股市比率上限，市場預估若上限由目前30%調升至40%，可望為中國股市帶來約人民幣8,000億元的資金活水。在資金活水的利多的效應下，有利於中國A股下半年可偏多看待。

此外，中國證監會昨日在上海召開的陸家嘴論壇上宣布，上海證券交易所科創板正式開板。「中國版的那斯達克」正式落地，展現中國官方大力扶持的決心，於會上表示將落實科技創新，並努力打造規範透明開放且有活力的資本市場。後續在股市上帶來的比價效應及投資資金，預計將有助於金融族群中證券股表現。

法人表示，積極型投資人在操作上，可留意陸股相關ETF，包括國內唯一追蹤A50指數兩倍報酬的國泰A50正2 ETF（00655L）產品布局的機會，資金有限的投資人亦可使用ETF期權商品，例如，國泰中國A50 ETF期貨（OJF）參與中國股市，惟從事期權操作，須留意整體風險，設定停損價位。