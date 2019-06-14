期貨商論壇／玉晶光期 偏多看待

2019-06-14 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 整理



個股期貨昨（13）日成交口數較大者為市場熱門標的商品：玉晶光（3406）期貨、台積電期貨、欣興期貨。玉晶光期貨昨日開低走高，短線已打出短底，頸線位置約在332.5元附近，短線偏多看待。台積電期貨雖回檔，但多方格局尚未被破壞，若能止跌回穩在10日線之上，仍有上攻之契機。欣興期貨也屬於短線漲多回檔，季線雖然無法站穩，可待回測5日均線有守再行進場布局。

若以加權指數觀察，近五個交易日二黑三紅，且均線皆上揚，短線急漲過後的回檔，若能守穩10日線（約10,500點附近）之上，多方仍有挑戰季線的機會。近期之低點為10,227點，反彈高點為10,637點，幅度為410點，拉回只要不超過200點以上，仍屬於多方控盤格局。期貨與現貨的逆價差顯示，短線雖仍有雜音，但不須過度擔憂，台股仍屬穩健，適度避險即可，外資持續的賣超台股現貨以及新台幣的弱勢為短線隱憂，仍須等待國際利空有所緩解，指數方有望攻克季線關卡。

短線上，個股期貨篩選條件是：短均線多頭排列，或金叉者，以及站在近期大量區之上者；玉晶光6/11的紅K棒為多方防守位置，若能穩守其上有機會往季線挑戰。

（兆豐期貨提供）