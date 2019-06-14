期貨商論壇／選擇權 偏空格局
近期利多如墨西哥和美國達成貿易協議，及市場對聯準會降息預期升溫等逐漸消退，市場開始正視月底G20川習會可能無法解決雙方爭端的風險，擔憂貿易衝突傷害全球經濟，導致半導體庫存去化減緩，分析師紛紛調降相關類股目標價，衝擊費半指數大跌超過2%，賣壓也波及科技類股連兩日拉回，美國公債價格受避險需求推升，殖利率回跌也衝擊金融，而不斷累積的高庫存以及擔憂未來需求減緩，油價再度重挫則壓低能源類股，美股指數因此連續兩日拉回。
台股昨（13）日震盪走跌，台積電（2330）壓盤，從目前情況分析，美國聯準會今年降息兩次機率大幅升高，推升國際指數近期止穩反彈，惟投資人仍需留意，雖然美國與墨西哥達成貿易協議，市場目前預期美國總統川普在28至29日G20高峰會與中國國家主席習近平達成共識的機率不高。
在選擇權籌碼面，7月買權未平倉最大序列在10,700點，賣權未平倉最大序列在10,500點，買權隱含波動率12.0%，賣權隱含波動率12.2%，隱含波動率維持下降走勢，P/C Ratio降到108.3%，選擇權方面呈現偏空。技術分析面上，指數守住月線支撐，短線盤勢震盪整理。
（富邦期貨提供）
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