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台指期 上檔空間有限

2019-06-14 02:00經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（13）日震盪回檔，指數齊步力守10,500點關卡。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單減少6,239口，淨多單降至4.1萬口，展望盤勢，短線因外資調節力道增加，台指期上檔空間將較有限。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股周三小幅走低，不過費半指數下跌2.3%，台積電（2330）ADR跌幅1.2%，影響昨天台股信心，在台積電下跌1.4%開出影響下，加權指數下跌33點開出。

雖然鴻海、大立光走高拉抬，但陸股走低影響亞股信心，台積電再度擴大跌幅，拖累加權指數短暫翻紅後再度翻黑，盤中台股一度失守5日線。所幸鴻海、大立光、台化、統一等部分權值股有買盤進駐收斂指數跌幅，終場加權指數下跌54點收10,561點，成交量降至979億元。

期貨表現上，因台積電跳空開低，而香港因逃犯條例持續動盪，金融族群延續跌勢，加上傳產的汽車、鋼鐵亦偏弱，台指期昨天終場下跌62點至10,529點，成交口數約11.5萬口。價差方面，台指期逆價差擴至32.01點，電子期逆價差擴至0.67點，金融期逆價差縮至4.13點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超72億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減3,755口至1萬1,885口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減6,239口至4萬1,459口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是減4,082口至6,108口。

永豐期貨指出，台股昨天一樣受國際股市拉回影響表現偏弱，技術面顯示鄰近上檔季線反壓，投資人追加力道減弱，不過5日、10日的短天期均線仍維持多頭排列，短線上指數較大機會呈現區間震盪格局。展望盤勢發展，待G20峰會逼近，美國總統川普對中國放話頻率提高，股市波動度有望將逐漸擴大。

期貨分析師認為，外資昨天在現貨賣超75億元，期貨淨多單亦減碼6,239口至4.1萬口，整體籌碼再向空方傾斜。整體而言，台指期回測5日均線，並結束連續三日的反彈；由於美中衝突依舊緊繃，且川習會預期難有具體進展，加上外資調節力道又見增加，預期台指期上檔空間將較有限。

台積電台指期

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