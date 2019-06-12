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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

三大類股期指熄火 台指期平盤表現

2019-06-12 12:37經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

台指期平盤表現。報系資料照
台指期平盤表現。報系資料照
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美國聯準會（Fed）的寬鬆預期對市場影響減弱，投資人轉趨觀望月底G20峰會，在不確定性升溫下，台指期結束兩日上漲力道，表現轉為震盪，特別是金融類股連續2日遭到空方襲擊，成為壓抑盤勢的主力，市場法人認為，現階段中美關係尚不見轉好，後續還有聯準會決議和G20峰會，因此台指期布局時仍須留意自身曝險。

三大類股期指方面，僅電子期小幅上漲，5月營收公布，手機零件、電子零組件及大多數網通股均符合預期，整體科技下游產業訂單需求仍是正常，加上台積電即將除息，對於整體電子股具有正面挹注，相較之下，金融期、非金電期遭到資金出脫，顯得較為疲軟。

今（12）日盤中的熱門股票期貨包括：玉晶光（3406）、欣興、穩懋、鴻海、中美晶、台積電、大同、群創、環球晶、臻鼎等。

市場分析師指出，台指期與現貨呈現逆價差，盤勢表現較為壓抑，從結構來看，本波多頭在多項利空打壓下，指數於半年線獲得支撐。

反彈力道雖然不強，沿路過關斬將，陸續收回各期均線，克服重重壓力。現在上檔只剩季線未過,，只要不打破10,500點，多頭仍有上攻力道。

操作上，建議投資人可採價差策略介入，由於電子股已出現扭轉，投資人可以「買電子空金融」、「買電子空非金電」布局，或者是尋找強勢個股期貨介入，例如台灣高鐵、台積電、中環、可成、群聯、光磊等，偏多布局。

台積電台指期美國聯準會
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