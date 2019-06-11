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電子撐盤 台指期逢回找買點

2019-06-11 12:33經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

美股四大指數走揚，激勵台指期近月今（11）日開高。報系資料照
美股四大指數走揚，激勵台指期近月今（11）日開高。報系資料照
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美股四大指數走揚，激勵台指期近月今（11）日開高，今日主要由電子期撐盤，金融期表現較弱勢。期貨商認為，延續昨是反彈表現，不過由於目前市況尚未明朗，建議交易人切勿追高，台指期可逢回找買點，而電子期可先觀察再進場布局。

6月10日台指拉紅K提振市場信心，使台指期貨呈現盤上震盪，然而突破10,500關卡後是否能站穩，是首要觀察指標，若能守住，顯示這個破底翻的格局有望延續，不過由於美中關係並不穩定，預期台期期會以穩步向上的走勢表現。

建議在操作台指期上，追漲要小心，反而建議以拉回找買點，布局多單的方式，而10,500之下提供一個還不錯的機會，或是採取盤中破底買，尾盤停損出場的方式。

美股再度收漲，聯準會（Fed）強化寬鬆的預期，再配合美墨暫時休兵，持續刺激市場買氣，令蘋果和半導體族群偏多呈現，今日盤面上，電子期復活，主要以台積電和大立光等電子類股支撐行情，亦同步延續昨日的反彈格局，期於包含欣興、群創、穩懋等皆有不錯的表現。

不過期貨商指出，儘管近期美股轉強有利於反彈，然電子期是否可以延續仍有待觀察，行情尚不宜過度樂觀，因此建議交易人靜待2、3天表現，等方向確定後再進場布局。

而今日金融期貨表現承壓，富邦金在平盤附近震盪，而國泰金僅小漲表現；在台幣方面，儘管美元指數轉弱，但新台幣仍受到人民幣的影響，後續若在回測31.5將不利於資金流入。

在貿易戰之下近期行情波動加大，也使不論內期、外期的交易量都增加，且以目前的價位來說不高也不貴，因此交易人也比較敢進場布局。

期貨商仍要提醒，由於目前貿易戰尚未落幕，僅是美墨暫時休兵，美中仍在靜待下一個發牌時刻，因此操作應審慎而為。

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