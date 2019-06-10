元大獨家推出「權證 ON LINE」模擬交易平台

2019-06-10 14:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



為了幫助投資人能快速學習權證，元大證券投入大量資源，開發了全新的「權證On Line」，一個簡單又有效率的【權證練功房】，運用Line的操作介面，引導使用者，學習權證投資的智慧平台。

元大證券表示，這是權證史上創新的模擬平台，只要有Line的帳號，掃描一下活動的QRCode，加入「元大權證LINE好友」，6月底之前加入可抽1000份「元力超人」貼圖！另外，進行綁定還可以參加7~9月「權民模擬大賽」拿獎金。

元大證券表示，權證，可以用較少的資金參與股票投資。一方面可降低投資人進入市場的門檻讓資金更靈活，另一方面透過權證的高槓桿，看對讓報酬率快速加倍，是一個能讓小錢變大錢的好用投資工具。然而權證高報酬高風險，對新手投資人而言，很容易因為對權證的不熟悉，一進場就留下不好的回憶。其實，權證要致勝關鍵在於，第一選對股票、第二選對權證、第三選對的時機進出，要實現財富變大的夢想，就要先學習做對這三件事。

「權證On Line」結合權證教學、熱門選股、權證搜尋等好用功能，創造一個無風險的擬真權證交易平台。使用者可以透過「權證教室」快速了解權證，「智慧搜尋」快速挑出適合的權證，同時可使用「模擬交易」於虛擬世界淬煉投資權證技能，模擬交易給予50萬元模擬金，可輕鬆交易，每天還可重置一次，無限暢玩且不會受傷，淬煉投資權證技能，練好練滿再進場投資。

7/1起，第一波「權民模擬大賽」即將開賽，投資人透過「權證On Line」平台就可以參賽，7、8、9連續三個月，每個月開賽成功下一筆單，送100元商品禮券(限前1000名)，每月統計排名，每月發獎金，總獎金高達70萬元。投資人可以選擇單打獨鬥，也可以呼朋引伴組團參賽爭取雙倍獎金。讓投資理論化為實際行動，提高進入權證市場的投資勝率。