親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

國民黨公布總統初選名單！5人確定參與 7月16日宣布民調

是謊言還是真相？美劇揭車諾比核災 俄扯出諜戰陰謀…

期貨雙雄5月獲利大爆發 6月除息行情受關注

2019-06-10 09:10經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

期貨雙雄元大期（6023）與群益期（6024）伴隨5月期貨市場交易爆量，業績也出現大幅攀升，元大期5月單月每股稅前淨利0.72元，月增56.5%；群益期5月每股稅前淨利041元，月增20.5%，接下來的除息行情受到投資人關注。

由於5月國際股市動盪，原油、黃金等期貨商品也有大幅波動，避險氛圍高漲，期貨市場交易熱絡，台灣期交所5月交易量也突破3,000萬口，期貨商的業績表現也相當亮眼。

元大期貨5月份自結合併稅前淨利1.67億元，合併每股稅前淨利0.72元；累計今年前五月合併稅前淨利5.95億元，累計前五月合併每股稅前淨利2.56元。群益期自行結算5月合併稅前淨利7,258萬元，合併每股稅前盈餘0.41元；累計前五月累計合併稅前淨利3.31億元，累計合併每股稅前盈餘1.88元。

進入6月的國際市場動盪依然，交易人透過期貨市場避險依然積極；期貨人士說，通常下半年的期貨交易量比上半年還要多。

投資人接下來關注的是期貨雙雄的除息行情，元大期貨預定本周四（13日）除息交易，每股配發2.8元現金股息；群益期貨預定6月24日（周一）除息交易，每股配發3.4元現金股息。

分析師說，除息前後的股價走勢可特別留意國際市場動盪程度及台灣期交所的6月交易量作為參考之外，個別公司的籌碼穩定度也值得留意。

期貨交易除息
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

林昌興：VIX風險降 AI急起直追

2019-06-10 09:00

全民權證／卜蜂夯 二檔帶勁

2019-06-09 22:29

全民權證／儒鴻 挑價內外10%

2019-06-09 22:29

全民權證／聯亞 瞄準長天期

2019-06-09 22:29

最牛一輪／巨大利多 統一89拉風

2019-06-09 22:29

統一、台灣高鐵 認購熱

2019-06-09 22:28

台積電、聯發科 四檔靚

2019-06-09 22:28

鈊象、旺宏 選逾三個月

2019-06-09 22:28

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

2019-06-09 22:23

期貨商論壇／台泥期 逢低布局

2019-06-09 22:23

期交所宣導洗錢防制

2019-06-09 22:23

權證教戰／觀望短打 緊盯美陸股風向

2019-06-09 13:31

從期貨看現貨／台指期止跌 需股王強心

2019-06-09 13:25

郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天

2019-04-16 14:34
看更多

熱門文章

大陸拚稀土 18檔轉機股有看頭

2019-06-09 19:00

中美貿易戰干擾未歇 台股恐持續震盪打底

2019-06-09 16:42

高股息族 盤面主流

2019-06-09 22:25

鴻海、大立光營運 外資各三問

2019-06-09 23:33

投信作帳股 躍投資新寵

2019-06-09 22:40

三大轉機概念 吸睛

2019-06-09 22:25

美墨緊張趨緩、作帳行情啟動 台股本周拚反彈

2019-06-09 23:34

鋼價看漲 鋼鐵股樂觀

2019-06-09 22:20

小米推手環4 台系鏈樂

2019-06-09 22:16

台光電、聯茂 急單加持

2019-06-09 22:16

達興材 今年營運拚新高

2019-06-10 00:05

投信作帳股／瑞昱、泰碩 營運熱轉

2019-06-09 22:40

投信作帳股／卜蜂、華固 潛利十足

2019-06-09 22:40

權證教戰／觀望短打 緊盯美陸股風向

2019-06-09 13:31

林鴻明領信驊 首重創新DNA

2019-06-09 13:46

投信作帳股／元大金、日盛金 搶鏡

2019-06-09 22:40

高檔套牢反壓重 法人：台股難脫區間震盪

2019-06-10 08:24

投信作帳股／兆豐金、冠德 法人捧

2019-06-09 22:40

陳奕光專欄／超微供應鏈 鎂光燈聚焦

2019-06-09 22:25

群益投顧副總裁投資心法：掌握人勢時

2019-06-09 13:46

威剛董座扛大旗 要當電競總教練

2019-06-09 13:46

技術指標／4懸念拉扯 台股恐續打底

2019-06-09 13:15

台積電、聯發科 四檔靚

2019-06-09 22:28

本周458家股東會 台股聚焦展望

2019-06-09 13:11

興櫃四悍將 逆勢衝高

2019-06-09 22:22

鈊象、旺宏 選逾三個月

2019-06-09 22:28

聚和迎轉單 業績逐季揚

2019-06-09 22:19

美墨和談 緯穎、英業達開高慶賀

2019-06-10 09:06

台積電大立光領軍 台股補漲開高77.03點

2019-06-10 09:13

智伸科搶綠能財 營收補

2019-06-09 22:19

第一類接觸／緯軟邁入高速成長期

2019-06-09 22:19

統一、台灣高鐵 認購熱

2019-06-09 22:28

緯軟總座蕭清志 帶領公司翻身

2019-06-09 22:17

日商關東鑫林新廠 啟用

2019-06-09 22:16

美墨達協議 英業達緯創緯穎股價強彈

2019-06-10 09:40

就市論勢／水泥、紡織 迎波段行情

2019-06-09 22:15

高單價權證 槓桿效果大

2019-06-09 22:27

美中貿易戰受害 和大5月營收年減22.17%

2019-06-10 09:02

法人觀點／緯軟今年每股純益 上看6元

2019-06-09 22:17

一周盤前解析／車電、紡織、塑化 可留意

2019-06-09 22:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top