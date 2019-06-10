期貨雙雄5月獲利大爆發 6月除息行情受關注

2019-06-10 09:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



期貨雙雄元大期（6023）與群益期（6024）伴隨5月期貨市場交易爆量，業績也出現大幅攀升，元大期5月單月每股稅前淨利0.72元，月增56.5%；群益期5月每股稅前淨利041元，月增20.5%，接下來的除息行情受到投資人關注。

由於5月國際股市動盪，原油、黃金等期貨商品也有大幅波動，避險氛圍高漲，期貨市場交易熱絡，台灣期交所5月交易量也突破3,000萬口，期貨商的業績表現也相當亮眼。

元大期貨5月份自結合併稅前淨利1.67億元，合併每股稅前淨利0.72元；累計今年前五月合併稅前淨利5.95億元，累計前五月合併每股稅前淨利2.56元。群益期自行結算5月合併稅前淨利7,258萬元，合併每股稅前盈餘0.41元；累計前五月累計合併稅前淨利3.31億元，累計合併每股稅前盈餘1.88元。

進入6月的國際市場動盪依然，交易人透過期貨市場避險依然積極；期貨人士說，通常下半年的期貨交易量比上半年還要多。

投資人接下來關注的是期貨雙雄的除息行情，元大期貨預定本周四（13日）除息交易，每股配發2.8元現金股息；群益期貨預定6月24日（周一）除息交易，每股配發3.4元現金股息。

分析師說，除息前後的股價走勢可特別留意國際市場動盪程度及台灣期交所的6月交易量作為參考之外，個別公司的籌碼穩定度也值得留意。