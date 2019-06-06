親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

獨／林志玲哥哥證實見過家長 催生妹妹「生子人生必經」

嫁「放浪兄弟」AKIRA 林志玲：愛與勇氣，我結婚了

Fed將降息：美股ETF領漲 原物料ETF大起大落

2019-06-06 19:18經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

貿易戰已成常態，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將降息，全球主要股市受到激勵，原物料價格則大幅波動。在台掛牌的ETF中，本周以原油反向、黃金及白銀正向、美股正向ETF表現最優。

美國原油產能與庫存增加，油價持續下探，元大S&P原油反1（00673R）本周大漲7.4%，為所有ETF漲幅冠軍。華頓S&P布蘭特反1漲5.5%，為漲幅亞軍。相反的，元大S&P原油正2單周大跌15.3%，華頓S&P布蘭特正2跌12.4%，分別為倒數第一及第二名。

原油槓桿ETF成交再度升溫，本周還創下單日成交8萬張的年初以來新高量，這波從5月22日的高點以來，價格已大跌32%，逢低進場的資金愈來愈多。

貿易戰持續進行，Fed不排除降息，推升金價上揚。元大S&P黃金正2本周漲5.3%，元大S&P黃金漲2.6%，分別為本周ETF漲幅第三、五名。元大道瓊白銀也受激勵，單周漲2%，為漲幅第七名。地產股同樣受惠於降息預期，群益道瓊美國地產單周漲逾2%，為漲幅第六名。

對Fed降息的預期升高，美元指數滑落，日圓升值，元大S&P日圓正2本周漲近1.2%，元大美元指數反1則漲0.6%。元大投信指出，日圓雖受惠於避險氣氛，但避險情緒的影響時間較短暫，建議想進場買日圓的投資人不宜過度追高，最好是分批布局。

Fed暗示降息，美股漲幅最大，元大S&P500正2全周大漲3.8%，為本周ETF漲幅第四名。其次是國泰標普低波高息漲近2%、國泰美國道瓊漲1.7%。反壟斷調查的新聞拖累科技股，富邦NASDAQ正2全周只漲0.6%。歐股及日股同受提振，元大歐洲50全周漲1.8%，國泰日本正2漲1.5%。

陸股連跌六天，上證指數失守2,900點，累計全周下跌2.4%，今年以來的漲幅縮水到13.4%。相關ETF中，反向漲幅不大，以富邦上証反1全周漲0.7%最優；正向ETF跌幅較大，群益深証中小跌幅超過4%最多。

台股在端午連假前夕動能減弱，資金退場觀望，本周加權指數下跌0.8%。相關ETF以國泰臺灣加權反1漲0.9%最強，群益臺灣加權反1也有近0.9%的漲幅。群益金鼎證券指出，台股短中期月線以下均線都走跌，大盤將陷入月線及年線間整理。

雖然整體台股的成交量縮水，陸股ETF的交易仍居高不下。以6日來說，元大滬深300正2以13.5萬張封王，再來是富邦VIX的10.8萬張、元大S&P原油正2的5.8萬張、元大台灣50反1的3.5萬張、富邦上証正2的2.1 萬張。

元大投信ETF大S
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

台指期 短線保守看待

2019-06-06 01:35

期貨商論壇／選擇權 別追價

2019-06-06 01:35

期貨商論壇／玉晶光期 偏空

2019-06-06 01:35

最牛一輪／聯詠回神 日盛8B按讚

2019-06-05 23:22

全民權證／聯發科 選逾四個月

2019-06-05 23:22

全民權證／信邦 布局價外10%內

2019-06-05 23:22

皇田看俏 兩檔吸睛

2019-06-05 23:22

寶成、鈺齊 押長天期

2019-06-05 23:22

全民權證／臻鼎 瞄準逾100天期

2019-06-05 23:22

聚陽、儒鴻 認購閃亮

2019-06-05 23:22

期貨充電站／Fed思降息 留意美元回檔、黃金續彈

2019-06-05 14:45

逐筆交易 已培訓種子講師1800人

2019-06-05 14:45

郭明錤點兵！衛星通訊概念股股價衝天

2019-04-16 14:34
看更多

熱門文章

三子公司接連下市 王光祥：大同我是一定要把它拿下來

2019-06-05 20:13

旺季效應加持 PA族群累計營收年成長可望轉正

2019-06-06 09:37

華為風暴 台積暫緩南京廠擴產

2019-06-06 01:02

首篇報告出爐 花旗估大立光6月營收將「雙減」

2019-06-05 22:01

風電概念股受惠政策加持 買盤力挺

2019-06-06 00:36

光陽新電動車曝光 不再致敬油電車外觀

2019-06-05 21:13

金融族群抗跌有撐 個股再創波段新高

2019-06-06 11:11

台塑四寶5月營收 年衰退逾一成

2019-06-06 14:35

貿易戰衝擊 台積營運轉保守

2019-06-05 23:30

大立光5月營收淡 法人失望

2019-06-06 01:02

外資：權王除息行情有壓

2019-06-06 01:02

經濟解析／央行外匯存底新聞稿 透露了那些訊息？

2019-06-05 21:04

鴻海成長1.2% 同期新高

2019-06-06 01:02

商店街去年創史上最大虧損20億元 今年目標拚獲利

2019-06-06 09:52

貿易戰衝擊 聯詠帶量摔破年線

2019-06-06 14:40

成衣雙雄後市 外資不同調

2019-06-06 00:36

台積電明年改每季配息 全年10元起跳

2019-06-06 00:23

最牛一輪／聯詠回神 日盛8B按讚

2019-06-05 23:22

台新金獲利具成長動能 外資連日買單敲進

2019-06-06 10:39

法人估6月營收將雙降 大立光股價跌停開出寫波段新低

2019-06-06 09:29

5外資看台積電 4家喊買1家重申「中立」

2019-06-06 11:54

陸發出5G商用執照 台揚領軍概念股走揚

2019-06-06 13:17

雙鴻出貨三星 Q3業績熱

2019-06-05 23:47

興富發砸19億 台中獵地

2019-06-05 23:39

泰鼎轉單效益 Q3發酵

2019-06-05 23:39

上月業績／瑞昱+8.9％ 義隆+7.9％

2019-06-05 23:48

端午變盤說 投顧押會漲

2019-06-06 00:36

中纖多角經營 期待轉機

2019-06-05 23:39

花旗示警 大立光6月業績恐「雙減」

2019-06-05 23:31

股王、權王齊挫台股收跌52.42點 三大法人賣超43.94億

2019-06-06 15:06

佳世達5月營收創高 股價有撐

2019-06-06 08:47

喬山 5月營收躍增23%

2019-06-05 23:39

期貨商論壇／玉晶光期 偏空

2019-06-06 01:35

外資賣、公股買 台股收復月線

2019-06-06 00:36

法人卡位 13檔5月營收雙增股

2019-06-06 14:40

上月業績／啟碁 營收增長恐放緩

2019-06-05 23:48

5G及VR新品出貨挹注 宏達電5月營收7.5億、月增27%

2019-06-06 16:06

歷史經驗看端午變盤說 節後負報酬機率高但跌幅不大

2019-06-06 11:58

奇偶 全年毛利率拚45%

2019-06-05 23:39

科技大廠營運展望保守 台股下跌52點收10,409

2019-06-06 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top