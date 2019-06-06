Fed將降息：美股ETF領漲 原物料ETF大起大落

2019-06-06 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



貿易戰已成常態，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將降息，全球主要股市受到激勵，原物料價格則大幅波動。在台掛牌的ETF中，本周以原油反向、黃金及白銀正向、美股正向ETF表現最優。

美國原油產能與庫存增加，油價持續下探，元大S&P原油反1（00673R）本周大漲7.4%，為所有ETF漲幅冠軍。華頓S&P布蘭特反1漲5.5%，為漲幅亞軍。相反的，元大S&P原油正2單周大跌15.3%，華頓S&P布蘭特正2跌12.4%，分別為倒數第一及第二名。

原油槓桿ETF成交再度升溫，本周還創下單日成交8萬張的年初以來新高量，這波從5月22日的高點以來，價格已大跌32%，逢低進場的資金愈來愈多。

貿易戰持續進行，Fed不排除降息，推升金價上揚。元大S&P黃金正2本周漲5.3%，元大S&P黃金漲2.6%，分別為本周ETF漲幅第三、五名。元大道瓊白銀也受激勵，單周漲2%，為漲幅第七名。地產股同樣受惠於降息預期，群益道瓊美國地產單周漲逾2%，為漲幅第六名。

對Fed降息的預期升高，美元指數滑落，日圓升值，元大S&P日圓正2本周漲近1.2%，元大美元指數反1則漲0.6%。元大投信指出，日圓雖受惠於避險氣氛，但避險情緒的影響時間較短暫，建議想進場買日圓的投資人不宜過度追高，最好是分批布局。

Fed暗示降息，美股漲幅最大，元大S&P500正2全周大漲3.8%，為本周ETF漲幅第四名。其次是國泰標普低波高息漲近2%、國泰美國道瓊漲1.7%。反壟斷調查的新聞拖累科技股，富邦NASDAQ正2全周只漲0.6%。歐股及日股同受提振，元大歐洲50全周漲1.8%，國泰日本正2漲1.5%。

陸股連跌六天，上證指數失守2,900點，累計全周下跌2.4%，今年以來的漲幅縮水到13.4%。相關ETF中，反向漲幅不大，以富邦上証反1全周漲0.7%最優；正向ETF跌幅較大，群益深証中小跌幅超過4%最多。

台股在端午連假前夕動能減弱，資金退場觀望，本周加權指數下跌0.8%。相關ETF以國泰臺灣加權反1漲0.9%最強，群益臺灣加權反1也有近0.9%的漲幅。群益金鼎證券指出，台股短中期月線以下均線都走跌，大盤將陷入月線及年線間整理。

雖然整體台股的成交量縮水，陸股ETF的交易仍居高不下。以6日來說，元大滬深300正2以13.5萬張封王，再來是富邦VIX的10.8萬張、元大S&P原油正2的5.8萬張、元大台灣50反1的3.5萬張、富邦上証正2的2.1 萬張。