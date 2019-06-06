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台指期 短線保守看待

2019-06-06 01:35經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（5）日開高走低，指數齊步力守10,400點關卡；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單小減61口，淨多單降至4.1萬口，展望盤勢，短線因美中關係依然緊張，台指期行情仍應保守看待。

在現貨與期貨行情走勢方面，美股周二四大指數報復性反彈大漲作收，美聯準會（Fed）主席鮑爾不排除降息選項與中國商務部務實發言激勵美股創下近期最大單日漲幅，費半指數更大漲4.21%站回年線大關。

亞股昨天早盤反映美股大漲利多，日、韓股市同步開高，台指期早盤同步開高連帶現貨開盤也順利越過10,500點，但早盤衝高後量能不足導致盤中漲點收斂，台積電早盤雖因股東會一度開高但盤中漲幅持續收斂反倒留下黑K棒。加上全球吹起降息風，導致金融股盤中賣壓湧現率先翻黑，電子、金融盤中走軟，也使台股盤中再度跌破10,500點，加權指數終場以10,461點作收，漲32點，成交量為967億元。

期貨表現上，台指期昨天開高，一度升至10,500點，然市場追捧意願偏低，配合盤中公布的中國服務業PMI數據不佳，使期指盤中漲幅逐漸收斂，終場台指期漲40點作收，收在10,456點。

價差方面，台指期逆價差縮至5.62點，電子期逆價差縮至0.04點，金融期轉為正價差2.97點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人昨天賣超13.83億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,646口至6,869口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少61口至41,759口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是減少1,395口至4,770口。

永豐期貨指出，技術面來看，昨天指數日K連二黑但仍勉力站回月線，且日KD指標持續黃金交叉向上，MACD指標也出現黃金交叉，指數短線仍維持反彈架構，但台股5月底逆勢走高導致上檔空間有限，建議短線可在半年線與季線間來回操作因應。

整體而言，期貨分析師認為，台指期昨天受月均線反壓，無法站穩整數關卡，並連收二日黑K；目前中美關係依然緊張，外資資金尚未明顯回籠，短線台指期行情仍應保守看待，目前可關注Fed政策展望、以及美墨兩國關係發展。

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