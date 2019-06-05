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鼎炫5月營收1.54億元 年增18.7％

2019-06-05 19:01經濟日報 記者張義宮╱即時報導

鼎炫-KY(8499〉今日公布5月合併營收1.54億元，較去年同期1.3億元成長18.71％，受惠EMI材料業務出貨暢旺，帶動整體營收連續三月保持月增表現，且今年以來單月營收皆創歷年同期新高記錄。1至5月合併營收達6.92億元，較去年同期成長27.8％。

鼎炫-KY表示，持續受惠EMI材料事業在NB、平板既有材料訂單出貨較去年同期增加，再加上國際品牌客戶已啟動今年新款機種材料備貨力道，推升5月EMI材料營收比重維持高檔，佔合併營收約6成水準，此外，在衡器業務方面，南京地區智慧農貿客戶新規格產品已持續拉貨，5月智能衡器出貨佔衡器事業比重提升到17％。雙業務銷售齊步增溫，挹注集團整體營收表現續攻歷年同期新高。

目前全球產業受中美貿易戰不確定因素影響，鼎炫-KY指出，由於EMI材料事業具備原材料研發設計、製造量產至提供完整解決方案之垂直整合競爭優勢，且產品出貨分散至不同供應鏈客戶，目前尚無直接影響。而衡器事業客戶遍布全球，其中美國地區銷售金額整體營收比重不高，對於集團整體營運影響有限。且集團已於4月赴印度設立營業籌備處，初步先以拓展當地衡器銷售布局，未來視業務發展機會設立集團新生產基地，擴大全球銷售表現與競爭條件。

展望2019年第2季，鼎炫-KY看好雙事業出貨表現持續升溫挹注整體營運保持良好成長動能，包括EMI材料事業主要客戶新舊款產品訂單出貨，以及國際消費性電子品牌大廠為追求產品差異化，逐步導入柔性螢幕技術，有望帶動新款柔性導電膜材料銷售表現，並進一步優化產品結構以精進營運獲利，再加上衡器事業隨著中國農貿市場專案接單策略調整，將有助於溫州、廈門等地區農貿訂單出貨增溫，並同步開拓全球大型連鎖超市ODM代工訂單，帶動集團未來營運保持良好成長動能。

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