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辭國會黨總顧問 蔡正元：妙天幫韓國瑜出錢出力是事實

陸建立「不可靠實體清單」 外商都被嚇到了

GIS5月營收76.53億 月減4.87%

2019-06-05 17:18經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

GIS-KY業成(6456)公布5月合併營收76.53億元，月減4.87%，年減4.41%；累計今年前5月合併營收為451.35億元，年增19.19%。

業成今年第1季合併營收為294.37億元，稅後純益6.89億元，基本每股盈餘2.04元。

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