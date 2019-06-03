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國際油價暴跌 反向原油ETF湧入買盤

2019-06-03 09:59經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

元大S&P原油反1 （00673R）在避險情緒推升下，湧入買盤，由於美國總統川普將對墨西哥祭出關稅，加深市場對於全球經濟放緩及能源需求的憂慮，上周五國際油價暴跌，來到每桶53.36美元，創下3月以來新低。

美國總統宣布，自10日起對墨西哥所有輸美產品開徵5%關稅，直到當地非法移民不再偷渡美國為止，由於墨西哥為最重要的能源交易國，市場擔憂此舉將加深原油需求疲弱，且貿易戰紛爭越演越烈，恐引發全球經濟放緩疑慮，周五西德州原油期貨收在每桶53.50美元；布蘭特原油期貨收在每桶64.49美元，由於油價趨勢看跌，反向ETF湧入買盤承接。

墨西哥國際油價期貨

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