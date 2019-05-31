期貨商論壇／輕原油期 多頭有壓
數家科技大廠陸續表明不再與華為合作，使得美中間的角力由貿易紛爭升級到科技冷戰，受到資金持續自風險資產如股市與油市持續撤出的影響，上周輕原油期貨出現近期較大幅度的跌幅。
國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，繼前一日失守年線支撐後，油價23日再以帶量長黑K棒跌破60美元整數關卡，即便短線跌幅已深且回到3月初的起漲點附近，29日盤中低點卻一度跌破57美元整數關卡，所幸賣壓稍減的情形下跌幅有所縮減，但輕原油期貨收平盤以59.06美元作收。從石油輸出國組織（OPEC）4月月報資料顯示，最大產油國沙烏地阿拉伯減產量銳減至本月的4.5萬桶，先前委內瑞拉因政局不穩造成的產量下滑，本月也轉為小幅回升，奈及利亞本月增產近10萬桶則為15個會員國之冠，顯示會員國整體減產力道縮小。
籌碼面部分，21日當周CFTC大額交易人在輕原油期貨投機交易的多頭部位再度下滑，顯示中東地區地緣政治風險升高，原油出口可能受阻仍為市場所擔心的議題。雖然輕原油價格已站上短期均線，由於資金自風險資產陸續撤出，多頭獲利了結力道仍為主導近期輕原油走勢的因素，短線仍應觀察多空雙方在短期均線附近的攻防情形再順勢交易。（國泰證期提供）
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