台指期 可布局金融

2019-05-31 00:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北報導



費城半導體指數周三逆勢上漲，帶動台指期昨（30）日走高，加上摩台期結算買盤往電子股靠攏，終場台指期上漲76點收10,367點，逆價差擴增至15.99點，顯示整體市場壓力尚未消除，分析師建議，國際消息面疑慮偏高，布局仍宜留意自身曝險。

法人指出，美國費城半導體指數帶電子股買盤回籠，其中聯發科（2454）發表5G數據機單晶片，令股價大漲5.7%，進一步引領半導體族群反攻，台積電收漲0.6%，鴻海收漲1.6%，再配合金融股的回升，台指期守住半年線，回升至10,300點和5日均線上。

三大期指部分，金融期與電子期呈現逆價差，非金電則呈現正價差，但目前市場避險情緒濃厚，美元轉強，原物料價格易受打壓，仍須留意非金電表現，操作策略上，建議可採價差策略介入，由於金融期指因受貿易戰衝擊較小，表現相對抗跌，投資人「買金融空電子」、「買金融空非金電」布局。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少至11,219口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少至44,348口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加1,628口至14,305口。

6月選擇權籌碼面呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為9,000餘口，買權賣權OI增量皆無明顯表態，周選方面，賣權OI總量轉作大於買權，目前多空呈現拉鋸。

昨日盤面上熱門期貨包括玉晶光、鴻海、台積電、欣興、大同、穩懋、小型大立光、聯發科、中美晶、可成。

群益期貨表示，外資期現貨同步略空，自營商期權偏空縮減，整體籌碼面中性偏空格局，技術面雖然台指期呈現破底翻格局，但量能依舊無明顯放大，目前在支撐壓力靠攏下，建議以區間震盪看待。

永豐期貨表示，台指期反彈主要原因有二，一方面來自平反前幾日的弱勢，另一方面則是摩台結算的因素，因此拉高結算後是否有回吐的賣壓須留意，目前外資連續賣超現貨、期貨也同步偏空，後續建議先保守觀望，半年線與年線將是短期較關鍵的支撐壓力區。