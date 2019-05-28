台指期整理格局 法人：拉高結算機會不大

2019-05-28 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台指期今（28）日早盤開高，盤中在平盤附近震盪。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台指期今（28）日早盤開高，盤中在平盤附近震盪，法人預期將呈現震盪整理格局，而在明後日的結算方面，預期拉高結算機會不大。在商品期貨的操作策略上，交易人可偏多布局債券、日圓等、偏空布局澳幣、英鎊等。

美股休市，台指期開高後一度到10,374，不過盤中震盪下跌，最低來到10,309點，呈現整理格局。

國泰期貨分析師姜軒墨指出，後續觀看台積電（2330）是否止穩，由於外資連續賣超台積電，不論現貨還是期貨，其中，現貨連續賣超14天、期貨賣超16天，倘若台積電止穩，或是對於美中貿易戰的消息面舒緩，台指期有機會止跌反彈。

然而在不確定性因素下，儘管目前市場對於美中貿易戰消息面有習慣以及疲乏的現象，但市場情緒仍保守，預期台指期反彈空間有限，上檔10,500有壓，低檔支撐看在萬點，偏弱勢整理。

短期上，姜軒墨指出，由於缺乏正面利多因子，市場亦期望FED釋出降息訊息來緩解市場情緒以及帶動資金行情，不過短線上仍看不到降息訊號。

在29日的周選擇權結算以及30日的摩台指結算上，預期拉高結算機會不大，由於摩台的未平倉量仍大，顯示行情較淡，因此甚至不排除有拉低結算的可能性出現。

在商品方面，姜軒墨認為，操作策略上，交易人可偏多布局避險的債券、日圓等、偏空布局澳幣、英鎊等。