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元富證推新交易平台系統 助投資人掌握獲利先機

2019-05-27 09:57經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

隨著逐筆交易新制將於明（2020）年3月上路，投資人對於交易效率及資訊透明度的需求將會更高，元富證券為滿足投資人的需求，今（27）日搶先推出全新打造的交易平台「新環球大亨交易系統」，提供投資人更快速、豐富的電子交易服務，並規劃帳務資訊中心、戰情中心、雲端策略中心等多種功能，期盼能打造更優質的交易環境，幫助投資人快速掌控全局，搶得更多獲利先機。

元富證券總經理李明輝表示，近年來券商電子交易佔比逐年提升，全市場電子交易占比截至今年4月已達六成，且元富證券的電子交易占比於同期已突破七成，遙遙領先全市場占比，元富證券深耕電子交易系統功能與服務深獲客戶的肯定與支持。隨著明年逐筆交易新制上線，客戶對於行情揭示及下單速度的需求將會提高，元富為持續帶給客戶優質服務，搶先推出「新環球大亨交易系統」，便是期盼能提供投資人最具競爭力的交易環境。

元富證券表示 ，新環球大亨有六大特色服務，第一點為快速且穩定的交易環境，全新打造的交易平台，讓投資人獲得交易新體驗；第二點為精心規劃的帳務資訊，連接元富雲端帳務中心，讓投資人交易判斷更迅速，另提供當沖交易稅減半試算結果，讓帳務訊息掌握更快速；第三點為戰情中心運籌帷幄，投資人自訂最新訊息版面，收集最新情報，一眼洞悉戰局掌控；第四點為圖像棋盤功能介面，客製導航快速服務功能隨手可得；第五點為全新聞訂閱服務，新聞內容電子快遞，隨時掌握資訊不漏接；第六點為雲端策略中心，提供短、中、長期多空交易策略，讓投資選股省時又給力。

此外，新環球大亨擁有強大的盤後資料庫，並有效運用訊息技術融合應用結點，讓盤後資料不僅只有文字或表單形式，經導入統計後提供波動區間圖、營運走勢圖表、成長性分析、產能分析、產業供應鏈上下游結構圖等多類型態，可快速瀏覽並獲得有價值的訊息，不論投資新手或投資老手對數據資料都能像看圖說故事一樣簡單又明瞭，將協助投資人掌握投資全貌，創造更多獲利可能。

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