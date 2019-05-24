台指期 震盪偏空格局

2019-05-24 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北報導



美國擬對中國視頻監控公司海康威視實施制裁，引發美中關係惡化的疑慮，台指期昨（23）日下跌169點收10,310點，正價差縮至1.63點，電子期轉為逆價差0.17點，金融期正價差縮至2.86點，呼應盤面弱勢格局。

美歐先後表示將抵制或停售華為手機等產品，加上傳出美國可能再將中國監控設備廠商列入貿易黑名單，市場擔憂中國將採取報復措施及貿易戰將愈演愈烈，在系統性風險下，台指期出現較大幅度修正。

昨日盤面上表現較弱勢的個股，計有小型大立光（3008）、精測、聯亞、國巨、玉晶光、亞德客、可成、聯詠、環球晶、致茂等。

期貨發行商表示，台指期回落至5日均線下創波段低點，目前美中關係持續影響行情，華為供應鏈後市不樂觀，加上新台幣貶值壓力仍高，外資資金未有回籠跡象，預期台指短線波動續弱。

從三大期指來看，金融期仍維持在小幅正價差，電子期及非金電期指則轉為逆價差，說明台指期弱勢，在操作上，建議投資人可採價差策略介入，由於金融期指因受貿易戰衝擊較小，表現相對抗跌，投資人「買金融空電子」布局。

籌碼面部分，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少6,517口至40,980口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少4,257口至14,017口。

月選擇權未平倉量部分，OI最大量支撐壓力區維持在10,500~10,800點不變，全月未平倉量put/call ratio值由1.16降至1.04。

永豐期貨表示，選擇權籌碼面已經降溫至中性，月選擇權的最大量下檔區仍維持在10,500並未明顯退守，顯示目前部分莊家在中長線的心態並未太過看空。

群益期貨則表示，外資期現貨同步做空，自營商期權偏空不變，月、周選中性格局，整體籌碼面偏空。技術面上檔出現空方跳空缺口，接下來將再測試半年線支撐，短線在量價呈現空方結構下，仍屬震盪偏空格局。