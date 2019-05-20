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最牛一輪／力山剽悍 元大8A振奮

2019-05-20 00:09經濟日報 記者 高瑜君

力山（1515）上周五（17日）逆勢上漲4.41%，三大法人同步買超共計737張，其中外資已連買超兩天。

力山4月營收為6.34億元，年增80.7%；今年前四月營收達23.42億元，年增93.5%。

看好力山股價後市表現的投資人，可留意連結的權證為力山元大8A購01（036334），目前處價外2.5%，有效槓桿2.92倍，剩餘天數161天。

營收三大法人

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