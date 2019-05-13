最牛一輪／為升剽悍 永豐8A喊衝

2019-05-13 02:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君



為升永豐8A購01 圖／經濟日報提供 分享 facebook 為升（2231）股價連兩日帶量上漲，今年第1季營收表現亮眼，單季營收10.05億元，稅後純益為3.1億元，季增25%，年增27.8%，每股純益2.7元；外資也調升投資評等為買進。

看好為升股價後市表現的投資人，可留意連結的權證為為升永豐8A購01（038528），目前處價外8.4%，有效槓桿3.41倍，剩餘天數145天。