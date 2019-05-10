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美中貿易談判 習近平致函川普 川習可能通話

台指期 短線謹慎操作

2019-05-10 01:28經濟日報 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（9）日重挫回檔，指數齊步回測10,700點關卡支撐，分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，但外資淨多單減少6,280口，淨多單降至4.8萬口，展望盤勢，短線操作仍以謹慎為宜，持續觀察外資及國際股匯市動向。

期現貨行情走勢方面，美股周三一度反彈，但隨中國對美國加稅表現強硬態度，加上英特爾投資大會上預測令市場失望使股價尾盤跳水，終場標普與那斯達克指數均收黑，道瓊指數收斂漲幅至平盤附近。

拖累亞股昨天全面開低走低，台股前50大權值股有46檔下跌，台積電、鴻海、大立光跌幅分別達1.35%、1.86%、7.16%，加權指數盤中均未出現較明顯止穩跡象。

接近收盤時雖有買單敲進權值股拉抬40點左右，但最後一盤撮合價均出現較大幅度下挫，使加權指數擴大跌幅收在昨天盤中最低點附近，終場加權指數跌190點，收10,733點，成交量1,404億元。

期貨表現上，台指昨天連帶受拖累，呈開低走低弱勢格局，終場台指期收跌147點至10,746點。價差方面，台指期轉為正價差12.33點，電子期轉為正價差0.74點，金融期轉為正價差3.82點。選擇權波動率指數由16.28續增至18.33，為今年1月8日以來新高。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超202.19億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少6,097口至17,330口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減6,280口至48,737口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單則是減少5,791口至16,482口。

永豐期貨指出，昨天日K開低走低確定失守月線，新台幣也貶至去年11月以來新低，加上目前技術面打出頭部也較不利多方，但目前面臨中美貿易會晤，風吹草動都將對市場產生大幅度震盪，投資人仍須保守為宜。

整體而言，分析師認為，台指期昨天增量下殺並跌破10,800點，本周累計下跌近350點，盤勢朝空方傾斜，投資人短線應審慎。

台指期期貨
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