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股市崩 法人四招逆市場牟利

2019-05-09 18:01經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美中貿易談判生變，全球市場風聲鶴唳，不過市場俗諺「危機也是轉機」，元大投信指出，此際爆發的投資風險，同時醞釀機會，只要善選工具，面對波動，仍有機會創造收益或發揮防禦，可透過四類策略因應。

元大投信全球波動策略期信基金研究團隊表示，過去2014年前每遇股市下跌，精通期權的投資人可透過作空獲利，不過更多人是賣出持股來降低損失，而元大投信引導市場，推出槓桿／反向ETF及商品、債券、美元指數、日圓等多元資產型ETF，投資選擇已多樣化，面對波動不再只有賣股一途。

元大投信進一步彙整，市場波動下，有四種獲利思維值得參考；以這次5月美中貿易風波來說，投機族可透過期貨以小搏大，快速獲利；抑或買進股票反向ETF，於股市下跌時賺取利潤。另方面，傳統避險資產如美債、日圓、黃金，在避險情緒升高時，往往表現強勢，也是波動中的選擇。

此外，投資人還可以交給專家，例如元大投信與專業顧問合作，利用選擇權價格波動率策略累積獲利，即將推出「元大全球波動策略期信基金」，原理是運用專有的波動率模型，在全球股市中，比較各指數的波動率是否出現偏離，進而使用指數選擇權做為價差交易工具。

元大投信全球波動策略期信基金研究團隊舉例，A市場指數波動率偏高，可採取賣出A市場的指數選擇權，同時買進A市場的指數期貨，則A市場的組合將達風險中立。此時還可搜尋其他股票市場，買進波動率相對合理或偏低的B市場指數選擇權，另一手賣出Ｂ市場期貨，使B的組合也達到風險中立。

而當A市場的指數選擇權波動率回歸正常，選擇權價格將下跌，便反向賣出，賺取選擇權波動率收歛的價值。

四類抗波動策略。圖／元大投信整理。
四類抗波動策略。圖／元大投信整理。
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