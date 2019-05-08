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美股震盪大期貨投資人不睡覺 期貨夜盤創四記錄

2019-05-08 15:30經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美股周二（7日）波動劇烈，交易人紛赴期貨市場避險操作，根據期交所統計，同時間交易的台灣期貨交易所夜盤總交易量、小型台指期貨、電子期貨、台指選擇權等四項交易量占日盤比重，同創歷史新高。

國際盤波動大，促使交易人重視夜盤交易，尤其是台指期在夜盤交易與隔日日盤開盤間，常出現價差而有套利機會，也增加夜盤操作空間。

法人提醒，投資人可善用期貨夜盤操作，除參與美股波動時的行情操作，持股部位較多的交易人也可視夜間國際盤變動時，先進行避險。

由於本周五（10日）加徵中國關稅即將生效，美股周二（7日）開盤後，由波音、開拓重工、蘋果與晶片股領跌，費半跌挫2.42%，標普所有板塊也全面淪陷。

道瓊狂瀉逾470點，創1月3日來最大跌幅，道瓊、那斯達克、標普等三大指數，跌幅都超過1.6%，創1月初以來最慘表現，恐慌指數VIX飆逾25%至21.09，創1月22日來最高。

根據統計，這使得同時間的台灣期貨夜盤總交易口數達54.41萬口，占日盤總交易量達59.84%創歷史新高。

各項商品的交易上，小型台指期貨73,047口，占日盤交易量達73.41倍；電子期貨交易量867口及台指選擇權387,952口，也分占當天日盤交易比重31.61%、57.14%，都創下歷史新高。

國泰期貨分析師吳佩奇指出，在夜盤操作策略上，可採用下列幾種方式因應：首先，當天下午先觀察外資加減碼台指期淨多單的變化；其次，注意小道瓊期貨的走勢及歐洲股市變化，如果有異常就可先用期貨夜盤避險操作。

美股開盤交易過程中，若出現非預期狀況時，比如盤勢上漲或持穩時，卻突然出現急殺，就可以用台指選擇權因應，而不要用台指期；選擇權可用空頭價差或買進賣權（Buy Put），這樣可控制資金風險。

業者表示，全球重大事件頻傳，如美中貿易戰等，皆造成股市大幅震盪，但因有夜盤交易，讓投資人多了一項盤後避險管道；交易人可多觀察，並運用相對應之交易策略，如當沖交易、價差套利及避險需求策略等。

若當天美股走低，交易人在台股持有現貨、期貨及選擇權多方部位，但擔心隔日開盤會受影響、價格下跌，此時可透過夜盤交易賣出期貨或建立選擇權空方部位，規避風險。

台灣期貨交易所選擇權
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