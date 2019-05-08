上證指數靠攏半年線 三天不落底期貨偏多布局

2019-05-08 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



時序越是接近周五美中貿易談判期限，市場投資人心態更轉趨保守，上證指數今日跌破2,900點關卡，本月以來跌幅逼近今年來漲幅的一半，陸股ETF近月期貨則在空頭部隊襲擊下，重挫演出，元大上證50 ETF期貨跌幅最深，下跌1.2%；國泰中國A50ETF期貨下跌0.9%，跌幅次身。

美中貿易協商生變，川普在推特威脅，周五起將對2,000億美元商品提高10%關稅至25%，未來還可能進一步針對3,250億美元的中國商品課稅，顛覆年初以來市場平靜情緒，儘管大陸官方祭出限制上證50 ETF期權開倉、調降存準率等手段，企圖穩定軍心，但止血效果不佳，上證指數盤中重挫逾1%，指數向半年線位置靠攏。

永豐期貨副總廖祿民表示，這一輪回檔整理並不影響2019年多頭格局，但由於量能不足，所以在操作上需要適當防守，投資人可待止跌訊號浮現後，再透過期貨或衍伸性商品介入，5月以來上證指數跌幅已超過今年來漲幅的二分之一，如指數站回5日線，或連續三天不破底，投資人再偏多操作、較為穩健。

另外，有期貨商也提到，5月上旬市場可能在季報落底的帶動下出現小幅反彈，但上漲空間仍有限，之後會繼續回到整理狀態，展望陸股後市，指數回到底部區域，短線將是投資人進場機會，預期後續將展開鋸齒形震盪走高的格局，投資人可做波段操作。