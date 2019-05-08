法人連兩買 盟立股價有撐

2019-05-08 09:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



自動化設備廠盟立（2464）昨股價由黑翻紅，中止日K連三黑，收在49.55元，單日漲幅3.44%，一舉收復5日線、10日線和月線；5日線、10日線及月線由黑翻紅，呈向上成長。籌碼面來看，盟立近兩個交易日獲得三大法人挹注，法人連兩買；其中，外資近兩日買超1,100張，連兩買，加上自營商回頭小買2張，替其股價添支撐。

盟立受惠台灣半導體廠投資，以及面板廠整改產線，今年第1季營運表現不俗，第1季營收33.92億元，僅年減0.7%，寫下單季同期次高紀錄。