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元大期貨 獲選第五屆上市櫃公司治理評鑑排名前5%企業

2019-05-07 17:24經濟日報 記者王皓正╱即時報導

證交所與櫃買中心公布第五屆上市櫃公司評鑑結果，元大金控於868家受評上市公司中躋身排序前5%企業，元大金控旗下子公司元大期貨，也在686家受評上櫃企業中脫穎而出，並是連續五屆上榜，此殊榮亦顯示元大集團在公司治理方面的努力獲得肯定。

元大金控與旗下子公司長期以來對於強化公司治理一直不遺餘力，除將公司治理融入企業經營文化外，更將「確立公司治理最佳典範、追求長期股東最大價值及善盡企業社會責任」轉化為元大金控企業經營的信念與目標。公司治理已成為元大重要企業文化之一，因此才能在1,554家上市櫃公司中名列前茅。

元大金控公司治理表現及營運績效，近年來備受國內外專業評比機構認同，包含2017年、2018年，連續兩年成為富時社會責任新興市場指數FTSE4Good Emerging Index成員，2018年底首度入選「臺灣永續指數」成分股；2018年榮獲國際知名的<財資雜誌>（The Asset）頒發亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任及投資人關係白金獎；元大金控亦是第一家通過中華公司治理協會CG6011(2017) 公司治理評量優等之認證的金控公司。

2018年元大金控董事會通過設置永續經營委員會，下設「誠信經營推動中心」及「企業社會責任推動中心」，使CSR推動工作隸屬層級提升至董事會；遵循金融控股公司內控制度及稽核制度實施辦法要求，建立內部檢舉制度; 推行委外辦理董事會效能評估，進行實地訪評；依新版公司治理藍圖，自2019年起設置公司治理主管等。

另外，為提升公司治理精神，主管機關要求從2020年起，全體上市櫃公司董監選舉將強制採提名制，元大金控率先於今年1月董事會通過設置「提名委員會」，由3位董事組成，其中獨立董事有2席，占總數2/3，展現高度公司治理精神。

元大金控長期致力於符合金融界最高的公司治理標準，落實良好的風險控管及務實穩健的業務發展，專注於資產品質水準提升，並持續追求公司治理精神的具體實踐，更期望透過財務業務管理透明化的做法來增進公司的經營品質。在壯大企業資產規模的同時，未來也將持續善盡企業社會責任，具體實踐於環境、社會、公司治理等三面向，朝向企業永續發展而努力。

元大金控4G
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