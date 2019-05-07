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期權限開倉止血奏效？分析師：美股跌幅收斂陸股反彈

2019-05-07 10:35經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

周一陸股多檔股票跌停鎖死，主要指數跌幅介於5～8%，上交所晚間發表聲明，上證50 ETF期權五月份合約限制開倉，遭外界質疑官方下令全力做多緊急止血，市場法人看法分歧，但在空方行動遭到限制，加上人行實施較低的存準率下，陸股今天迎來紅盤表現，帶動陸股正向及兩倍槓桿ETF走揚。

陸股三大指數開紅，截至上午10時，上證指數上漲0.7%、報2926.87點，深證成及創業指數漲逾1%以上，分別報9103.19點及1513.69點，帶動陸股ETF走出反彈格局，元大滬深300正2（00637L）、富邦上証正2（00633L）、國泰中國A50正2（00655L）漲幅達到3%以上，量能再度回籠。

不具名期貨商主管透露，期權市場價格偏空，恐影響現貨市場賣壓延續，因此中國官方透過限制開倉、減少空頭工具，來避免市場空方氛圍持續濃厚，此舉比較偏向人治作法，並非正常風控；不過著眼於昨日美股跌幅收斂，加上中國A50期貨盤後反彈，今日陸股空方氣勢可望減弱。

永豐期貨副總廖祿民表示，今日陸股的紅盤表現主要是受到中國A50期貨夜盤上漲2.09%，雖然川普揚言美方周五起將對2,000億美元中國商品課徵25%懲罰性關稅，但陸方並未有明顯舉措，因此市場仍看好雙方有達成共識的空間，

廖祿民提到，大陸官方限制上證50 ETF期權開倉，避免投資人做空，只是陸股開紅的原因之一，存準率調降釋放更多的資金活水，與股市反彈有更直接的關係。

陸股期貨ETF
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