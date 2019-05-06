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凱基證券「快e貸」股票借款 滿足投資人繳稅資金需求

2019-05-06 14:16經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

又到了每年的報稅旺季，若因繳稅有短期資金周轉需求，凱基證券建議，投資人可善用證券商的不限用途款項借貸服務，以自己的庫存股票做擔保品，直接向券商借款，不用變賣股票，讓投資與理財可同時兼顧。凱基證券的「快e貸」股票借款現在正舉辦優利活動，利率比信貸更划算，相當符合投資人靈活資金運用的需求。

凱基證券的『快e貸』股票借款，由於擔保品是投資人在凱基證券的庫存股票，核貸時間短，效率快速，且免收開辦費，可有效降低借貸成本，以e化的方式透過「線上自動化速審速撥」功能，客戶無須臨櫃，利用電腦、手機、平板等多元裝置，彈指之間輕鬆完成線上申辦，最快兩小時內即可取得資金自由運用，「快e貸」能保障投資人隱私及處理效率，因此成為投資人在資金運用上的好幫手。

凱基證券提醒，今年股利所得課稅新制提供「合併計稅」、「分開計稅」兩種方式，依據自身情形擇優適用，投資人可於報稅軟體中，選擇使用凱基證券電子交易憑證報稅，直接試算申報一次完成。對於需要繳稅資金，但又想賺股息不想變賣股票的投資人，可多利用凱基「快e貸」股票借款服務，申辦簡便、小額可借、免開辦費及按日計息隨借隨還，讓投資人輕鬆報稅輕鬆Pay。

凱基證報稅平板
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