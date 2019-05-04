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權證交易額 4月年減24％

2019-05-04 00:29經濟日報 記者趙于萱／台北報導

今年台股大漲，但權證交易一直清淡，臺灣證券交易所新公布4月權證買賣總額445億元，連二月攀升，但較去年同期仍下滑24%；累計前四月，權證買賣金額1,468億元，年減近千億元、達918億元，減幅約38%。

當中，值得注意今年券商權證發行金額高於去年，不論4月或前四月，發行總額都成長，交易額卻大幅下滑；券商分析，去年10月股災後，投資人積極進行槓桿投資的意願下滑，讓今年權證業務變得不好做。

證交所統計，4月券商申請發行2,266檔認購（售）權證，發行總額252億元，較去年同期增加47億元，其中發行前五大券商依序為元大、凱基、統一、群益金鼎和國票證券；單月受託買賣總額為445億元，年減142億元，減幅24%。

上個月受託買賣金額前五大券商，分別有元大、群益金鼎、凱基、永豐金和元富證券。

連結標的受到鴻海董事長郭台銘參選激勵，鴻海（2317）一舉躍居單月最熱標的，發行檔數達136檔，其次為台股指數發行94檔，國巨、台積電、大立光各有87、73、51檔。

合計前四月各券商向證交所申請發行8,286檔權證，總額980億元，前五大券商依序有元大、凱基、群益金鼎、元富和永豐金證券。整體受託買賣總額為1,468億元，年減918億元。

受託的五大券商，分別為元大、群益金鼎、凱基、永豐金和元富證券，另康和、富邦、統一證券的受託買賣金額也超過百億元。

至於前四月熱門標的，為台股指數、國巨、大立光、台積電、元大滬深300正2、鴻海、華新科、聯發科、可成及上銀。

元大

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