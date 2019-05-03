台指期 萬一關前有壓

2019-05-03 00:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市昨（2）日震盪收紅，盤勢呈現高檔整理，分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單減少1,047口，淨多單減少至5.6萬口，展望盤勢，短線因美陸股皆由高檔壓回，台指期在11,000點關卡依舊承壓。

現貨與期貨行情走勢方面，美聯準會（Fed）周三決議維持基準利率不變，不過會後主席鮑爾談話中暗示通膨低迷僅為短暫現象，市場解讀降息機率下降，使美股尾盤擴大跌幅。

但昨天韓股開低走高翻紅，帶動台股開高後順勢衝過「萬一」大關，適逢周選結算日，買權未平倉（OI）最大量上檔壓力區為11,050點，指數在9點半衝高至鄰近價位時調節賣壓湧現，鴻海、大立光都在差不多時間拉回收斂漲幅。

期貨表現上，台指期昨天早盤再度攻上11,000點關卡，不過市場心態仍偏謹慎，大立光由紅翻黑，台積電亦壓回平盤，所幸金融族群與台塑集團力撐盤勢，終場台指期漲26點，以10,978點作收，成交口數約11萬口。

價差方面，台指期逆價差擴至26.49點，電子期逆價差擴至1.4點，金融期逆價差擴至4.45點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超50.89億元；台指期淨部位，法人淨多單減1,219口至26,511口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,047口至56,707口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是增加2,106口至26,887口。

從技術面觀察，加權指數昨天開高震盪留長上影線收復萬一關卡，目前指數持續呈現高檔震盪觀望，市場接著將聚焦本周五美國非農就業數據。

期貨分析師表示，台指期昨天11,000點得而復失，期現貨逆價差亦擴大；雖然類股輪動有利台股後勢發展，不過短線美、陸股皆由高檔壓回，台指期預期在萬一大關前依舊承壓。

群益期貨認為，目前量能未明顯表態，台股依舊高檔震盪整理不變，短線在支撐壓力靠攏下，續作三角收斂格局。

展望盤勢，外資期現貨中性布局，自營商期權中性格局，整體籌碼面中性偏多格局，短線區間整理看待。