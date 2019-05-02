台指期 採短打策略

2019-05-02 02:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



股期雙市周二（30日）震盪收紅，指數齊步站穩10,900點關卡之上；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單增加1,306口，淨多單攀升至5.7萬口，展望盤勢，因上檔壓力有待消化，現階段台指期宜短線布局。

在現貨與期貨行情走勢方面，美國股市周一上漲收高，不過周二早盤韓國股市開盤後走低，台股周二盤中也回測周一低點，所幸台積電、鴻海、大立光等權值股都有出現逢低買盤承接。

午盤過後更是多檔權值股收斂跌幅，周二盤面也是金融傳產相對強於電子股，終場加權指數開高走高漲28點或0.26%至10,967點，成交量能較前日下降175億至1,036億元。

期貨市場表現上，雖然台灣科技股持續面臨賣壓，但因市場看好聯發科法說，配合金融傳產股持支撐盤勢，令台指期周二午後由黑翻紅，終場收漲19點至10,952點，成交口數9.9萬口。

價差方面，台指期逆價差擴至15.73點，電子期逆價差擴至1.09點，金融期轉為逆價差0.09點。選擇權波動率指數則由14.4降至13.75，顯示市場壓力部分消化。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人周二買超20.41億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,842口至27,730口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,306口至57,754口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單則是增加417口至24,781口。

整體而言，近期台股多方在10,900點整數關卡有防守力道，但5日與10日線轉為死亡交叉，上檔反壓也不弱，使指數持續維持震盪整理格局。

永豐期貨指出，短線市場除聚焦美聯準會利率決議與貨幣政策外，美股企業相關財報也是台股近期能否站上「萬一」關卡關鍵之一。

期貨分析師認為，台指期盤勢守住10,900點，下方月均線仍有支撐行情作用，但上方短期均線也出現死亡交叉，上檔壓力亦有待消化；目前仍需關注美股企業相關財報及聯準會決議，現階段台指期宜短線布局。

群益期貨則表示，技術面台股連收三日下影線支撐，目前下檔買盤力道依舊強勁，短線待量能明顯回升後，預期台股仍有機會將再往上挑戰前高位置。