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期貨商論壇／黃金期 短線有壓

2019-04-26 02:03經濟日報 記者林婉琪整理

美股進入財報周，多數企業表現優於預期，另外經濟數據意外增長與美中貿易戰持續正向協商，使得避險資產黃金遭到拋售，金價走勢受壓。

美股財報開始之前，市場對於財報結果相當悲觀，研究機構FactSet 統計更顯示，S&P500指數成分股第1季淨利恐將年減4.2%，第2季預料也將零成長；然而隨財報陸續公布，財報結果反而讓市場大感意外，截至24日S&P500 中第1季營收優於預期的比例高達80%，預期S&P500指數有機會出現回補行情，避險需求恐因此降低。

黃金利空消息還不只在財報，經濟數據方面，美國商務部日前公布，2月美國商品和服務貿易逆差意外收窄至八個月以來最低，從511億美元減少到494億美元，出口成長1.1%，進口成長0.2%，數據遠優於預期，另外零售銷售數據，受惠於汽車銷售、加油站營業額增加，3月整體零售銷售成長1.6%，也優於預期 ，創2017年9月以來最大增幅。

由於美中貿易談判月底將在北京舉行， 接著於下月8日中方代表劉鶴也將到華盛頓進行磋商談判，先前川普曾提到，美中貿易戰即將有結果，市場避險需求再次降低，在避險需求疲軟，加上美元高檔震盪未見明顯壓回，金價短線之內不易有明顯回升，且恐持續向下修正。（凱基期貨提供）

財報金價

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