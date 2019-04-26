台指期 籌碼中性偏多

2019-04-26 02:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北報導



儘管台積電（2330）和鴻海昨（25）日表現疲軟，但在聯電計畫施行庫藏股下漲停，以及塑化和金融族群上揚，支撐台股守穩萬一關卡，台指期則上漲22點收11,031點。分析師認為，在多國央行貨幣寬鬆立場升溫之下，資金流動性充足對於台指期有正面影響，不過全球景氣疑慮未消，市場觀望情緒也依然偏高下，預期台指期短線維持高檔整理格局。

昨日期現貨逆價差收斂至8.86點，選擇權波動率指數則降至13.03，高檔壓力稍有淡化。

外資小幅買超現貨7億元，期貨淨多單回補4,735口至60,853口，籌碼面回溫透露出短線盤勢重挫風險不高。

觀察盤面領漲焦點，改由法說會報佳音的聯電演出，另外，外資近期喊多的記憶體族群，如旺宏、華邦電也出面分擔台積電、鴻海的重責大任，推升5月電子期以459.4點作收，上漲0.55點，成交量2,826口。

至於金融期以1256.2點作收，上漲1.4點，成交量1,172口，包括中信金、臺企銀及彰銀等期貨價格皆創近五日高點。

永豐期貨副總經理廖祿民表示，台指期昨日盤中委買持續擴大，加上摩台指維持在正價差，顯示多方企圖在相對高檔結算，從技術面觀察，昨日指數還是相對強勢，回測5日線後有守上攻，但畢竟上檔反壓仍重，在量能不出之下要挑戰前高，仍稍有難度。

期貨發行商表示，各國央行寬鬆氛圍增強，市場上充足的資金可延續台指期買氣，如無意外將延續至川習會結束，加上台指期昨日守住整數關卡，10日均線支撐行情不弱，盤勢將保持高檔震盪；投資人可關注本周美國將公布的GDP數據。

群益期貨表示，外資期現貨同步做多，自營商期權中性格局，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面台股於亞股之中仍屬強勢，但目前在量能未能明顯放大回升下，短線台股高檔震盪整理格局不變。