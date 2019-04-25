富邦VIX溢價大 成首檔「被警示」ETF

2019-04-25 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美股驚驚漲，連動美股波動度的「恐慌指數」VIX頻創低，台灣投資人卻瘋買富邦VIX（00677U），近期更屢屢出現市價高於淨值的顯著溢價，台灣證券交易所今（25）特此發布公告，富邦VIX已連續多日溢價達到5%，呼籲投資人留意風險。

證交所日前因應指數投資證券（ETN）即將掛牌，同步將ETF與ETN納入監視規範，若商品價值與股價大幅偏離，將發布公告提醒風險。而近期富邦VIX因買氣居高不下，盤中股價常常高於淨值，成為首檔被主管機關發文「關切」的ETF。

證交所表示，近期富邦VIX連續數日溢價超過5%，投資人進場應特別留意股價偏高風險。

此外，證交所也提醒，富邦VIX使用VIX指數期貨追蹤VIX，主要反映市場預期的美股波動，並不直接追蹤美股；其所使用的指數期貨普遍存在正價差，長期轉倉成本將導致基金資產減損，須留意其與其他證券有特殊的交易性質。

為達到保護投資人之效，證交所已於3月29日公告，未來新手想交易富邦VIX，必須先簽風險預告書，充分認知風險才能買賣。