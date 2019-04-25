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逆勢操作進軍東區 零碳綠美妝歐萊德名人巷開街邊店

2019-04-25 12:53經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

不畏東區商圈沒落影響，台灣MIT零碳綠美妝O’right歐萊德進軍台北大安區名人巷開設街邊店，並打造全球第一個以廢棄衣服及回收塑膠製成店面招牌，為快時尚廢棄衣服提出解決之道。

此外，O’right歐萊德也創美妝業界之先，全新開幕的大安區街邊店主打體驗式服務，推出獨特的語音導覽及水循環體驗區，從觸覺、嗅覺、視覺、聽覺等多重感官體驗，帶給消費者全新的舒適綠意空間。

O’right歐萊德董事長葛望平指出，根據英國艾倫‧麥克阿瑟基金會統計，每年全世界生產約5300萬噸紡織纖維，僅有約1%被回收再製，而一向帶領全球美妝業走在環保前端的綠色美妝O’right歐萊德，不僅幫助廢棄舊衣與塑膠發揮再利用價值，雙管齊下減少環境衝擊，也貫徹品牌長期以來所倡導的「萬物皆可用」永續概念，這次大安區名人巷的全新街邊體驗店，店外招牌採用416件回收廢棄T恤及175公斤的回收塑膠混合製成的「衣塑木」打造而成，預期將再度帶動美妝產業新話題。

此外，進入全新開幕的O’right歐萊德大安區街邊店，消費者可於店內掃描QR code進行即時導覽，透過多媒體語音體驗服務，同步獲取產品保養資訊，店內更打造獨特的「水循環」設計體驗區，消費者試用產品後的水，會經由排水裝置灌溉至獨創的洗髮精瓶型植栽區，讓水資源重覆再生運用，幫助植栽自然灌溉生長，營造全新的綠意體驗空間。

不僅於此，大安店內更佈滿綠意及水耕植物，店內的一層層壁櫃，象徵樹木年輪的自然意象，加上天花板照映的樹葉晨露銅鏡設計，代表著人與自然環境的相互關係。

此外，歡慶大安店開幕，O’right歐萊德將自4月27日起推出開幕首三日限定活動，消費者於大安店完成指定合照，每日前50名即可獲得100ml洗髮精；5月31日前於現場購買「十年黃金枸杞根臉部保養」全系列產品，再加贈經典氣墊木梳、芬恩帆布提袋及禮物盒。

同時，為迎接即將來臨的母親節，O’right歐萊德大安店還獨家推出有頭有臉限定體驗活動，現場將由專人為消費者進行頭皮到臉部的髮膚養護體驗，包括以經典氣墊梳進行頭皮梳活、搭配咖啡因養髮液進行指腹按摩，以及十年黃金枸杞根臉部系列的3V保養體驗，且體驗完成還可再獲贈3日枸杞根臉部系列體驗包 （枸杞平衡淨顏露、枸杞賦活水凝萃化妝水、枸杞恆潤撫紋菁萃、枸杞晶透活顏菁露各3份）。

同時，第二波母親節活動將於4月29日至5月13日起跑，於全台O’right歐萊德門市及官方線上購物平台，同步推出髮膚限定保養組，明星商品「咖啡因養髮液」搭配「十年黃金枸杞根臉部系列」限定組合71折起的優惠。

不畏東區商圈沒落影響，台灣MIT零碳綠美妝O’right歐萊德進軍台北大安區名人...
不畏東區商圈沒落影響，台灣MIT零碳綠美妝O’right歐萊德進軍台北大安區名人巷開設街邊店，並打造全球第一個以廢棄衣服及回收塑膠製成店面招牌，為快時尚廢棄衣服提出解決之道。 圖／O’right歐萊德提供
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為迎接即將來臨的母親節，O’right歐萊德大安店獨家推出有頭有臉限定體驗活動，...
為迎接即將來臨的母親節，O’right歐萊德大安店獨家推出有頭有臉限定體驗活動，現場將由專人為消費者進行頭皮到臉部的髮膚養護體驗，包括以經典氣墊梳進行頭皮梳活、搭配咖啡因養髮液進行指腹按摩。 圖／O’right歐萊德提供
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O’right歐萊德大安店內佈滿綠意及水耕植物，店內的一層層壁櫃，象徵樹木年輪的...
O’right歐萊德大安店內佈滿綠意及水耕植物，店內的一層層壁櫃，象徵樹木年輪的自然意象，加上天花板照映的樹葉晨露銅鏡設計，代表著人與自然環境的相互關係。 圖／O’right歐萊德提供
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