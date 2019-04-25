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期貨商論壇／選擇權 布局買權

2019-04-25 01:25經濟日報 記者周克威整理

推特、可口可樂及聯合技術發布之企業財報表現優於市場預期，激勵市場多頭信心，加上摩根士丹利上調高通目標價及評等，激勵半導體類股上漲，在企業財報表現優異影響下，美股四大指數近期強勢。

台積電（2330）昨（24）日以跳空270元開出新高價，市值突破7兆元同步創新高紀錄，雖受亞股干擾，但台股指數終場仍守住萬一大關；目前市場資金仍偏寬鬆，美中貿易進展正面，預期美國科技產品庫存調整可望在第2季接近尾聲，庫存回補效應將會啟動，預料台股企業獲利可望逐季好轉。

期現貨籌碼方面，外資賣超6,139口，淨多單56,118口，自營商買超2,599口，淨空單4,476口，合計三大法人在台指期賣超3,538口，淨多單25,674口，多方力道轉弱。

選擇權籌碼方面，5月買權未平倉最大序列在11,300點，賣權未平倉最大序列在10,500點，買權隱含波動率為10.97%，賣權隱含波動率為11.24%，維持低檔震盪走勢，P/C Ratio下降到133.9%，選擇權面偏多力道轉弱。

台股盤勢總結來說，大盤目前朝前波高點邁進，雖有短線獲利了結賣壓，但多頭趨勢未變，選擇權操作上積極投資人短線可伺機逢低時布局買權、或買進多頭價差部位，建議分批逐步進行多方布局。（富邦期貨提供）

台股指數選擇權

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