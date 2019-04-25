期貨商論壇／上銀期 偏多操作

2019-04-25 01:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 整理



觀察昨（24）日成交口數較大的前20檔個股期貨表現，上漲有11檔、下跌有八檔、持平一檔；此20檔個股走勢呈現類股輪動的樣態，資金轉往5G概念股與PCB族群。若再進一步觀看連續兩日的表現，其中，連續兩日收漲及紅K，且具有高過前日高、低不破前日低的多方慣性，有二檔。

數據顯示，熱門個股漲多獲利了結的樣態增加，資金轉往低基期個股，類股輪動快速。個股期貨中昨日成交口數較大者的市場熱門標的為鴻海（2317）期貨、美律期貨、欣興期貨。鴻海期貨5日均線壓力站不上、且盤中跌破昨日低點，受消息面賣壓影響，賣壓沉重，在重新站回5日線之前，短線偏保守看待。美律期貨量增價漲，長紅K突破盤整區，創波段新高，走勢偏多發展，可待回測前日高點有守偏多思考。欣興期貨則呈現高檔整理，短線以35~40元區間盤整看待。

短線上，個股期貨篩選條件是均線多頭排列、以及站在近期大量區之上的個股，在股票期貨成交口數較大的前20檔中有美律、台積電、上銀等。而在技術面觀看，美律突破兩月的盤整區，盤整區的高點為短線支撐，其上可偏多看待；台積電與上銀則沿著5日線上攻，短線出量創波段高，可待回測5日線附近有守再行偏多操作。（兆豐期貨提供）