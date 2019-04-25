台指期 短線高檔整理

2019-04-25 01:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



受財報激勵美股走高下，台股昨（24）日再度開高，但上檔賣壓依舊出籠，終場指數壓回但仍守住萬一大關；台指期則下跌14點收11,009點，逆價差擴大為18.64點。期貨商指出，台股遇前高壓力再度拉回整理，在量能依舊無法明顯放大回升下，大盤高檔震盪整理格局不變。

昨日電子期逆價差擴至1.15點，金融期轉為逆價差0.87點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,538口至25,674口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少6,139口至56,118口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少5,274口至17,528口。

永豐期貨表示，昨日選擇權周結算行情，台股盤中一路走低、使盤中VIX持續震盪走升，指數一路向下修正至跌破11,000點，然而莊家在萬一關卡防守力道強勁，收盤前加大拉抬指數力道上演小V轉行情，使周選擇權結算在11,002點。目前P/C Ratio下降0.08至1.34，外資雖然淨部位維持買Call賣Put，但力道略為縮小，整體選擇權籌碼屬於偏多架構持續降溫。

群益期貨表示，外資現貨再轉為賣超，期貨淨多單大減至56,118口，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局；5月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.4萬餘口，買權賣權OI增量依舊皆無表態；新開周選擇權方面，買權賣權OI增量相當，目前多空呈現互不相讓。

整體來說，外資期現貨同步作空，自營商期權中性偏空，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性格局；技術面台股昨日拉回5日均線後，便有買盤力道再度支撐，目前在美元指數上揚、新台幣並未明顯走貶下，短線台股震盪偏多依舊。

期貨商指出，台指期昨日未能進一步收高，反而回測11,000點關卡，儘管美股狀態依然強勁，但台指期波段漲幅偏高，日前領漲的電子類股開始熄火，且近期選舉造成不確定性也逐漸上升，預期台指期短線偏向高檔整理。